Abusivismo edilizio | iniziata demolizione di un edificio a Maniace

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura distrettuale della Repubblica di Catania a seguito di sentenze passate in giudicato. Ieri mattina le ruspe sono entrate in ...

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #abusivismo Abusivismo edilizio: la Procura di Catania dispone la demolizione di costruzioni non a norma… - blogsicilia : #notizie #sicilia Mattone selvaggio nel catanese, si riaccendono le ruspe - - Claudia42265204 : RT @Striscia: Il nostro Luca Abete torna a parlarci di abusivismo edilizio a Casalnuovo di Napoli (Napoli). @LucaAbete #striscialanotizia #… - Striscia : Il nostro Luca Abete torna a parlarci di abusivismo edilizio a Casalnuovo di Napoli (Napoli). @LucaAbete… - EcodiSicilia : Noto (Sr): abusivismo edilizio, immobile sequestrato @ecodisicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo edilizio

CataniaToday

Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura distrettuale della Repubblica di Catania a seguito di sentenze passate in giudicato. Ieri mattina le ruspe sono entrate in ...Leggi notizie correlate ?, sequestrata una palazzina in via Sferracavallo ?alla Virgin: la difesa chiede il dissequestro ? Cinquemila gli immobili abusivi - Ecco la ...Continuano le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura di Catania a seguito di sentenze passate in giudicato ...Continuano le azioni contro il mattone selvaggio da parte dell’autorità giudiziaria nel catanese. Proseguono su questo solco le demolizioni di costruzioni abusive disposte della Procura distrettuale d ...