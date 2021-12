Thiago Motta: “Abbiamo dato tutto, Inter più forte. Ma manca un rosso a Lautaro” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato a Dazn al termine della gara persa contro l’Inter. Queste le sue parole: “Abbiamo cercato di tenere la partita al massimo possibile e alla fine cercare di fare l’impresa, non siamo riusciti però i ragazzi hanno dato tutto. Hanno fatto tutto quello che Abbiamo preparato, adesso pensiamo al Sassuolo. Noi Abbiamo cercato di renderci pericolosi recuperando la sfera e ripartire, non ci siamo riusciti perché loro ti vanno a pressare con giocatori fisicamente forti. Ci Abbiamo provato, potevamo fare un po’ di più anche se c’è stato un episodio di Lautaro Martinez dove l’arbitro poteva gestirla meglio. Lo vorrei sottolineare anche se a me non mi piace parlare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il tecnico dello Spezia,, ha parlato a Dazn al termine della gara persa contro l’. Queste le sue parole: “cercato di tenere la partita al massimo possibile e alla fine cercare di fare l’impresa, non siamo riusciti però i ragazzi hanno. Hanno fattoquello chepreparato, adesso pensiamo al Sassuolo. Noicercato di renderci pericolosi recuperando la sfera e ripartire, non ci siamo riusciti perché loro ti vanno a pressare con giocatori fisicamente forti. Ciprovato, potevamo fare un po’ di più anche se c’è stato un episodio diMartinez dove l’arbitro poteva gestirla meglio. Lo vorrei sottolineare anche se a me non mi piace parlare ...

