"Sono ricco": gioca 4 numeri al Lotto e centra una quaterna record (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un fortunato giocatore ha centrato una quaterna da sogno al Lotto giocando 4 numeri che gli hanno permesso di mettere a segno un colpo record Scatta la festa grande per un fortunatissimo giocatore baciato dalla dea bendata: la sua giocata di pochi euro al Lotto gli consente di mettere a segno un colpo davvero fantastico. L'articolo proviene da Consumatore.com.

