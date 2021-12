Sassuolo, Dionisi: "Complimenti ai miei ragazzi, hanno messo in difficoltà il Napoli" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine del match Sassuolo-Napoli, l'allenatore Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "Complimenti ai miei ragazzi. C'è l'amaro in bocca per l'esultanza finale e il gol annullato. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli, sarebbe stato un peccato non pareggiare. Sassuolo, Alessio Dionisi Noi stavamo cercando di raggiungere un equilibrio, ci stiamo riuscendo. Sbaglieremo ancora, ma preferisco succeda questo anziché non provarci. Con i tre in mezzo abbiamo trovato sintonia. Qualcuno deve sacrificarsi perchè ad esempio Raspadoni lo sto sfruttando anche da esterno. Ora ci siamo. Stavamo crescendo già prima, adesso dobbiamo essere bravi dopo questi due ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Al termine del match, l'allenatore Alessioè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: "ai. C'è l'amaro in bocca per l'esultanza finale e il gol annullato. Abbiamoinil, sarebbe stato un peccato non pareggiare., AlessioNoi stavamo cercando di raggiungere un equilibrio, ci stiamo riuscendo. Sbaglieremo ancora, ma preferisco succeda questo anziché non provarci. Con i tre in mezzo abbiamo trovato sintonia. Qualcuno deve sacrificarsi perchè ad esempio Raspadoni lo sto sfruttando anche da esterno. Ora ci siamo. Stavamo crescendo già prima, adesso dobbiamo essere bravi dopo questi due ...

