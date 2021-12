Piazza Affari positiva, Stellantis e UniCredit in spolvero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chiusura ai massimi intraday per le borse europee che, già positive, nella seconda parte hanno allungato il passo dopo che un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che dalle prime indicazioni sembrerebbe che i sintomi della variante Omicron siano “lievi” e che non ci sono prove che l’efficacia dei vaccini sia ridotta dal nuovo ceppo. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.298,63 punti (+1,88%), spiccano in particolare i rialzi di quei titoli, come Stellantis (+5,68%), STMicroelectronics (+4,28%) e CNH Industrial (+3,38%), particolarmente bersagliati dalle vendite nei giorni scorsi. Incremento dell’1,83% per Exor che, come dichiarato dall’Ad John Elkann, grazie alla cessione di PartnerRe dispone di 9 miliardi di euro per investimenti. Denaro anche su un comparto energetico (+4,13% di Tenaris, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Chiusura ai massimi intraday per le borse europee che, già positive, nella seconda parte hanno allungato il passo dopo che un funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità ha rilevato che dalle prime indicazioni sembrerebbe che i sintomi della variante Omicron siano “lievi” e che non ci sono prove che l’efficacia dei vaccini sia ridotta dal nuovo ceppo. A, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.298,63 punti (+1,88%), spiccano in particolare i rialzi di quei titoli, come(+5,68%), STMicroelectronics (+4,28%) e CNH Industrial (+3,38%), particolarmente bersagliati dalle vendite nei giorni scorsi. Incremento dell’1,83% per Exor che, come dichiarato dall’Ad John Elkann, grazie alla cessione di PartnerRe dispone di 9 miliardi di euro per investimenti. Denaro anche su un comparto energetico (+4,13% di Tenaris, ...

