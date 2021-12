Mondiali Qatar 2022, Comitato organizzatore: “Gesti di affetto tra gay non saranno consentiti” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’omofobia irrompe sul Mondiale in Qatar. Asser Al-Khater, il presidente del Comitato organizzatore della rassegna iridata, ha detto che nell’Emirato il mostrare “l’omosessualità non è consentito“, ma che i calciatori Lgbtiq+ avranno il diritto di giocare regolarmente. Resta però, ha sottolineato in un’intervista alla Cnn, la regola: “Le manifestazioni pubbliche di affetto tra gay sono disapprovate e questo vale per tutti“. E ancora: “Il Qatar e i Paesi limitrofi sono molto conservatori – ha spiegato- e chiediamo ai tifosi rispetto. Siamo sicuri che lo faranno, così come noi rispettiamo le diverse culture, speriamo che lo sia anche la nostra“. Al-Khater ha voluto sottolineare che tutti coloro che parteciperanno alla Coppa del Mondo saranno al sicuro indipendentemente dal loro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’omofobia irrompe sul Mondiale in. Asser Al-Khater, il presidente deldella rassegna iridata, ha detto che nell’Emirato il mostrare “l’omosessualità non è consentito“, ma che i calciatori Lgbtiq+ avranno il diritto di giocare regolarmente. Resta però, ha sottolineato in un’intervista alla Cnn, la regola: “Le manifestazioni pubbliche ditra gay sono disapprovate e questo vale per tutti“. E ancora: “Ile i Paesi limitrofi sono molto conservatori – ha spiegato- e chiediamo ai tifosi rispetto. Siamo sicuri che lo faranno, così come noi rispettiamo le diverse culture, speriamo che lo sia anche la nostra“. Al-Khater ha voluto sottolineare che tutti coloro che parteciperanno alla Coppa del Mondoal sicuro indipendentemente dal loro ...

ilpost : Due giornalisti norvegesi sono stati arrestati in Qatar per aver indagato sui Mondiali di calcio - sportface2016 : #Qatar2022, le parole del presidente del Comitato organizzatore del Mondiale: 'Gesti di affetto tra gay non saranno… - napolista : Il Telegraph scommette sull’#Italia fuori dai #Mondiali: «#Mancini potrebbe allenare il Manchester United» “Lo Uni… - eldavidinho32 : RT @armagio: Se l'Italia non va ai Mondiali in Qatar #Mancini con tutta probabilità sarà il nuovo allenatore del #ManchesterUnited a giugno. - Joshua4ita : RT @armagio: Se l'Italia non va ai Mondiali in Qatar #Mancini con tutta probabilità sarà il nuovo allenatore del #ManchesterUnited a giugno. -