Maignan | “Sono state settimane dure | ora sto bene Stasera conta solo vincere”

Nel pre-partita di Genoa-Milan ha parlato il portiere dei rossoneri, Mike Maignan. Queste le sue parole a Dazn: "Ho lavorato duro, Sono state settimane difficili, ma il ritorno a San Siro è stato bello con l'accoglienza che mi hanno riservato i tifosi. Peccato per le ultime due sconfitte, ora però dobbiamo pensare a guardare avanti. Si posSono passare dei momenti difficili, l'importante è rimanere concentrati e cercare di vincere. Stasera contano solo i 3 punti".

