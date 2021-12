Il Napoli di Spalletti è primo in Europa in questa classifica!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Come analizzato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, ildiè alposto inin una speciale classifica, quella dei gol dai 16 metri. Sono ben 7 i gol realizzati da fuori area dagli azzurri in Serie A, il grande merito è di Fabian Ruiz, autore di quattro reti dalla lunga distanza. Fabian RuizInoltre, andando ad analizzare tutta la passata stagione più l'inizio di, quindi in 52 partite, sono ben 29 i gol delda fuori area. Al secondo posto troviamo l'Atalanta, che segue con 16 gol, di cui uno nella partita in più disputata ieri contro il Venezia.