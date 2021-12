Coppa Davis 2021, Serbia-Kazakistan 0-1: Mikhail Kukushkin vince una partita epica con Miomir Kecmanovic (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Momenti di tennis epico alla Caja Magica di Madrid, quello che sa regalare soltanto la Coppa Davis. Il Kazakistan inizia con il piede giusto la sfida dei quarti di finale con la Serbia, portandosi a casa il primo singolare. Ma più che singolare, dovrebbe essere definita guerra, quella tra Mikhail Kukushkin e Miomir Kecmanovic: tre ore e diciotto minuti di capovolgimenti di fronte, conclusi a favore del primo con il punteggio di 7-6 4-6 7-6, con il terzo set strapieno di emozioni e di pathos. Si mette male per la Serbia, che dopo aver assaporato il successo con quattro match point non sfruttati ora deve necessariamente aggrapparsi a Novak Djokovic. L’avvio sembra raccontare una storia completamente diversa, con il break immediato per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Momenti di tennis epico alla Caja Magica di Madrid, quello che sa regalare soltanto la. Ilinizia con il piede giusto la sfida dei quarti di finale con la, portandosi a casa il primo singolare. Ma più che singolare, dovrebbe essere definita guerra, quella tra: tre ore e diciotto minuti di capovolgimenti di fronte, conclusi a favore del primo con il punteggio di 7-6 4-6 7-6, con il terzo set strapieno di emozioni e di pathos. Si mette male per la, che dopo aver assaporato il successo con quattro match point non sfruttati ora deve necessariamente aggrapparsi a Novak Djokovic. L’avvio sembra raccontare una storia completamente diversa, con il break immediato per ...

