Amici 21, LDA e Elena si stuzzicano: primi approcci, ma parlano di amicizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I due concorrenti non riescono a stare lontani, per il momento dicono di essere solo Amici ma con i fatti dimostrano altro L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I due concorrenti non riescono a stare lontani, per il momento dicono di essere soloma con i fatti dimostrano altro L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Sabri469 : RT @viva_me_oh_yee: i MECCANISMI di Amici ormai li conoscono,LDA fa tante sfide,sono stressanti ma ha l'occasione di far parlare di sé più… - peppe844 : #amici Amici 21, LDA e Elena: sta nascendo un amore? - Gagacali1 : RT @koala_moonlight: elena e lda perché non abbandonate il programma e proseguite la vostra conoscenza fuori? ah no già è amici e non uomin… - Gio4nna : @AmiciUfficiale Eh basta con amici di LDA, di zerbi-secca, di cele-cucca. Vogliamo vedere i ragazzi, date a tutti l… - fit_mintag : RT @Gessy_Heart: Non io che sono andata sotto tutti o post di IG di Amici e anche in Direct, a lamentarmi e a scrivere, che vogliamo vedere… -