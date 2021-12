Scherzo delle Iene ad Ausilio: la figlia chiusa a chiave in una gabbia con finti tifosi scontenti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lo Scherzo di Sebastian Gazzarrini delle Iene, andato in onda questa sera, ha visto come vittima Piero Ausilio, il dirigente e attuale direttore sportivo dell’Inter. Sua figlia Giulia, complice dell’inviato, gli ha fatto credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei, da cui ha appena ricevuto in regalo un’automobile. Il padre non la prende affatto bene e, immaginando che l’uomo l’abbia avvicinata per scopi poco chiari, pone fine alla loro relazione. L’attore è riuscito poi a tendere una trappola al dirigente, convocando un gruppo di finti tifosi che, arrabbiati per le ultime scelte di Ausilio e con lo scopo di avere risposte chiare dal direttore dell’Inter sulle sorti della squadra, chiude a chiave la povera ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lodi Sebastian Gazzarrini, andato in onda questa sera, ha visto come vittima Piero, il dirigente e attuale direttore sportivo dell’Inter. SuaGiulia, complice dell’inviato, gli ha fatto credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei, da cui ha appena ricevuto in regalo un’automobile. Il padre non la prende affatto bene e, immaginando che l’uomo l’abbia avvicinata per scopi poco chiari, pone fine alla loro relazione. L’attore è riuscito poi a tendere una trappola al dirigente, convocando un gruppo diche, arrabbiati per le ultime scelte die con lo scopo di avere risposte chiare dal direttore dell’Inter sulle sorti della squadra, chiude ala povera ...

Advertising

GiuseppeEvangeo : @AzzolinaLucia @elio_vito Pensavo fosse uno scherzo... invece lo ha scritto veramente! Dopo il successone delle… - MirkoZapparoli : @HoaraBorselli daccordissimo che na pacca sul culo non si merita 12 anni manco pe scherzo ma che tweet del cazzo cm… - SaraPiccina : Per non dimenticare quell’idolo di Giucas, allo scherzo delle iene. #gfvip #GrandeFratelloVip - nicogroja : RT @radiocafoscari: ??? #1Dicembre 1935, nasce #WoodyAllen “Il mio modo di scherzare è di dire la verità. È lo scherzo più divertente.” V… - coccolevere2013 : RT @radiocafoscari: ??? #1Dicembre 1935, nasce #WoodyAllen “Il mio modo di scherzare è di dire la verità. È lo scherzo più divertente.” V… -