Scadenza Imu dicembre 2021, quando scade la seconda rata? Info utili, riduzioni ed esenzioni (Di martedì 30 novembre 2021) Siamo prossimi alla scadenza del versamento della seconda rata dell’Imu (Imposta municipale propria) o del saldo completo, nel caso sia stato scelto il pagamento in un’unica soluzione, ma ci sono molte novità in merito, diverse le esenzioni dal pagamento. La data è fissata per il 16 dicembre 2021 e ricordiamo che si applica in tutti i comuni italiani a eccezione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, regolate dai rispettivi statuti. Vediamo nello specifico il funzionamento. Leggi anche: Casa occupata abusivamente: cosa fare e cosa dice la legge Chi deve pagare l’Imu e su quali proprietà La tassa Imu si applica a tutti i fabbricati (a eccezione delle abitazioni principali che non rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9), alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021) Siamo prossimi alladel versamento delladell’Imu (Imposta municipale propria) o del saldo completo, nel caso sia stato scelto il pagamento in un’unica soluzione, ma ci sono molte novità in merito, diverse ledal pagamento. La data è fissata per il 16e ricordiamo che si applica in tutti i comuni italiani a eccezione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, regolate dai rispettivi statuti. Vediamo nello specifico il funzionamento. Leggi anche: Casa occupata abusivamente: cosa fare e cosa dice la legge Chi deve pagare l’Imu e su quali proprietà La tassa Imu si applica a tutti i fabbricati (a eccezione delle abitazioni principali che non rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9), alle ...

Advertising

CorriereCitta : Scadenza Imu dicembre 2021, quando scade la seconda rata? Info utili, riduzioni ed esenzioni - moneypuntoit : ?? IMU 2021: chi paga? Come funziona e scadenza, guida alla tassa sulla casa ?? - comunebelluno : #Scadenza pagamento #saldo #IMU 2021: giovedì 16 dicembre 2021. Invariate le aliquote e detrazioni 2020. On line la… - bizcommunityit : IMU 2021, dalla scadenza alle istruzioni per il calcolo: l'evento formativo di oggi 30 novembre #scadenzefiscali - InfoFiscale : IMU 2021, dalla scadenza alle istruzioni per il calcolo: l'evento formativo di oggi 30 novembre… -