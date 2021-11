Ricci (Empoli): «Dedico vittoria contro Fiorentina a Andreazzoli» (Di martedì 30 novembre 2021) “È una soddisfazione grande, anche di fronte a persone di spessore. Tutti i premi fanno piacere, questo in particolare, sono molto contento. La vittoria contro la Fiorentina? Sabato abbiamo vinto una partita importantissima, siamo molto contenti. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ci abbiamo creduto, prima abbiamo fatto l’1-1 e poi il secondo gol. Una gioia incredibile, un derby vinto così è incredibile. La dedichiamo al nostro mister, che ha avuto un problema familiare che tutti sappiamo e quindi questa vittoria ci ha dato qualcosa in più”. Lo ha detto il centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci ricevendo il premio alla XXXVI edizione del Trofeo Maestrelli. “Cosa rappresenta questa stagione? Ora – ha aggiunto Ricci – ci sono tanti impegni ravvicinati fino a ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) “È una soddisfazione grande, anche di fronte a persone di spessore. Tutti i premi fanno piacere, questo in particolare, sono molto contento. Lala? Sabato abbiamo vinto una partita importantissima, siamo molto contenti. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ci abbiamo creduto, prima abbiamo fatto l’1-1 e poi il secondo gol. Una gioia incredibile, un derby vinto così è incredibile. La dedichiamo al nostro mister, che ha avuto un problema familiare che tutti sappiamo e quindi questaci ha dato qualcosa in più”. Lo ha detto il centrocampista dell’Samuelericevendo il premio alla XXXVI edizione del Trofeo Maestrelli. “Cosa rappresenta questa stagione? Ora – ha aggiunto– ci sono tanti impegni ravvicinati fino a ...

