Advertising

zazoomblog : Prodi tifa per Draghi a Palazzo Chigi: «Serve continuità ma deciderà lui» - #Prodi #Draghi #Palazzo #Chigi: - anglotedesco : Prodi tifa per Draghi a Palazzo Chigi «Serve continuità ma deciderà lui» -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi tifa

Il Tirreno

... ma anche di prodiani doc (dain giù). Tutti costoro, un vero e proprio 'partito' trasversale ... peraltro, ancora dotati di solida tradizione culturale e politica, e di ottimi studi), in ...Il diretto interessato - stando ad alcune indiscrezioni stampa -per la Cartabia, forse una strategia per distogliere l'attenzione dal suo nome? In lizza anche Romano, Gianni Letta, ...Il Professore: io e Berlusconi fuori gioco per il Quirinale e sul premier: «Non è tipo da farsi tirare la giacchetta» ...