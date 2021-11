Diffidati Inter-Spezia: ci sono nerazzurri a rischio squalifica per la Roma? (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo la vittoria sul Venezia, l’Inter ospita lo Spezia in casa in questo turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di mercoledì 1 dicembre nella cornice di San Siro. Un match sulla carta agevole, ma da non sottovalutare anche se il tecnico Simone Inzaghi con ogni probabilità proporrà un turn over in vista della sfida contro la Roma. La buona notizia per i nerazzurri è l’assenza di Diffidati: nessun tipo di timore sui cartellini gialli a pochi giorni dal match dell’Olimpico. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo la vittoria sul Venezia, l’ospita loin casa in questo turno infrasettimanale valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di mercoledì 1 dicembre nella cornice di San Siro. Un match sulla carta agevole, ma da non sottovalutare anche se il tecnico Simone Inzaghi con ogni probabilità proporrà un turn over in vista della sfida contro la. La buona notizia per iè l’assenza di: nessun tipo di timore sui cartellini gialli a pochi giorni dal match dell’Olimpico. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Roma, il pericolo diffidati: ecco i giocatori a rischio squalifica contro l’Inter: Domani il Bologna, poi Mourinho… - panagiotisbasi2 : RT @TizASRoma1927: Stessa identica situazione di Venezia. Pairetto è l'Aureliano di turno. 4 diffidati in vista di Roma-Inter. Lui se la gi… - AliprandiJacopo : RT @ReteSport: ????SONDAGGIO???? Prima il #Bologna, poi l’#Inter: giorni caldi ?? per la #ASRoma che deve fare i conti con i diffidati #Mancini… - ReteSport : ????SONDAGGIO???? Prima il #Bologna, poi l’#Inter: giorni caldi ?? per la #ASRoma che deve fare i conti con i diffidati… - DanieleChiumie1 : RT @zaniologoat: Pairetto con Irrati al var. Abraham, Mancini e Karsdorp diffidati, se Mou li vuole con l’Inter farebbe mejo a lasciarli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Inter Roma, il pericolo diffidati: ecco i giocatori a rischio squalifica contro l'Inter ROMA - La concentrazione è tutta sul match del Dall'Ara contro il Bologna, ma un pensiero Mourinho ce l'ha anche sulla sfida contro il suo passato. Sabato alle 18 la Roma ospiterà all'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi , ex squadra dello Special One con cui ha vinto il Triplete. Una partita più che sentita dal tecnico ma anche dai tifosi che sperano di poter finalmente vedere una vittoria in ...

Infortunati, squalificati e diffidati: 15ª giornata di Serie A Squalificati: - Diffidati: Biraschi INTER Infortunati: Brazao (rottura del crociato), Darmian (risentimento al retto anteriore), De Vrij (risentimento agli adduttori), Ranocchia (risentimento all'...

Serie A 2021-2022, 15ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati Inter-News Diffidati Bologna-Roma: i giallorossi a rischio squalifica per l’Inter I diffidati della Roma contro il Bologna in vista della sfida contro l'Inter: ecco i giallorossi a rischio squalifica per questa sfida ...

Formazione Venezia: da Aramu e Haps a Henry e Johnsen, chi gioca e chi rischia Mattia Aramu è diffidato e alla prossima ci sarà Venezia-Verona. Inoltre, con l’Inter era titolare: per questi motivi per La Gazzetta può partire in panchina, i favoriti sulle fasce sono Okereke e Joh ...

ROMA - La concentrazione è tutta sul match del Dall'Ara contro il Bologna, ma un pensiero Mourinho ce l'ha anche sulla sfida contro il suo passato. Sabato alle 18 la Roma ospiterà all'Olimpico l'di Simone Inzaghi , ex squadra dello Special One con cui ha vinto il Triplete. Una partita più che sentita dal tecnico ma anche dai tifosi che sperano di poter finalmente vedere una vittoria in ...Squalificati: -: BiraschiInfortunati: Brazao (rottura del crociato), Darmian (risentimento al retto anteriore), De Vrij (risentimento agli adduttori), Ranocchia (risentimento all'...I diffidati della Roma contro il Bologna in vista della sfida contro l'Inter: ecco i giallorossi a rischio squalifica per questa sfida ...Mattia Aramu è diffidato e alla prossima ci sarà Venezia-Verona. Inoltre, con l’Inter era titolare: per questi motivi per La Gazzetta può partire in panchina, i favoriti sulle fasce sono Okereke e Joh ...