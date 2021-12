Elisabetta Canalis e l’estate infinita: sfoggia un bikini da urlo in California (Di lunedì 29 novembre 2021) Elisabetta Canalis è stata una delle protagoniste indiscusse dell’estate italiana. Le sue foto hot su Instagram hanno infiammato i suoi follower e hanno fatto il giro del mondo, ma per l’ex velina l’estate sembra non finire mai. E dopo una lunga parentesi milanese tra impegni di lavoro e shopping, adesso si gode l’estate Californiana e il suo bikini è davvero favoloso. Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti dopo la lunga parentesi italiana. La 43enne è tornata a Los Angeles con il marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva, dopo aver passato qualche mese a Milano per impegni di lavoro. E una volta tornata in California, l’ex velina ha ritrovato anche l’estate, ma soprattutto i suoi favolosi ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 29 novembre 2021)è stata una delle protagoniste indiscusse delitaliana. Le sue foto hot su Instagram hanno infiammato i suoi follower e hanno fatto il giro del mondo, ma per l’ex velinasembra non finire mai. E dopo una lunga parentesi milanese tra impegni di lavoro e shopping, adesso si godena e il suoè davvero favoloso.è tornata negli Stati Uniti dopo la lunga parentesi italiana. La 43enne è tornata a Los Angeles con il marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva, dopo aver passato qualche mese a Milano per impegni di lavoro. E una volta tornata in, l’ex velina ha ritrovato anche, ma soprattutto i suoi favolosi ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Canalis fa impazzire i fan: “Che spettacolo le ventenni mute” – FOTO - #Elisabetta #Canalis #impazzire - zazoomblog : Elisabetta Canalis: eccola ai tempi della scuola non crederete ai vostri occhi - #Elisabetta #Canalis: #eccola… - veganuramaki : Petto di pollo alla Elisabetta Canalis could never - infoitcultura : I jeans strappati di Elisabetta Canalis sono la quota di stile ribelle dell'Inverno 2021 - MediasetTgcom24 : Per Elisabetta Canalis estate senza fine, in California in bikini è da urlo #ElisabettaCanalis… -