Zerocalcare, la serie Strappare lungo i bordi: quando esce (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Zerocalcare, la serie Strappare lungo i bordi è stata presentata con i primi due episodii alla Festa del Cinema di Roma Strappare lungo i bordi di Zerocalcare (screen)Strappare lungo i bordi si può forse definire uno snodo importante della carriera artistica chiaramente in evoluzione di Zerocalcare (all’anagrafe Michele Rech, classe 1983). I primi due episodi della serie targata Netflix sono stati mostrati alla Festa del Cinema di Roma e il successo è stato enorme. Il fumettista, anche se secondo i più esperti è riduttivo definirlo solo così, con questo lavoro ha fatto parlare di più il mondo periferico tipico del rap, mischiato a una vena malinconica ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021), laè stata presentata con i primi due episodii alla Festa del Cinema di Romadi(screen)si può forse definire uno snodo importante della carriera artistica chiaramente in evoluzione di(all’anagrafe Michele Rech, classe 1983). I primi due episodi dellatargata Netflix sono stati mostrati alla Festa del Cinema di Roma e il successo è stato enorme. Il fumettista, anche se secondo i più esperti è riduttivo definirlo solo così, con questo lavoro ha fatto parlare di più il mondo periferico tipico del rap, mischiato a una vena malinconica ...

Advertising

NetflixIT : Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i b… - andreadelogu : La serie spacca e ho una foto dove @zerocalcare sorride. Ho fatto la settimana, anzi, il mese.… - volleyandbooks : RT @andreadelogu: La serie spacca e ho una foto dove @zerocalcare sorride. Ho fatto la settimana, anzi, il mese. #StrappareLungoIBordi @Net… - azazel81 : RT @NetflixIT: Questa è la medaglia del campionato di come si schiva la vita: ??. Questo invece è il trailer di Strappare lungo i bordi, la… - TJLISA1 : RT @VanityFairIt: Siete pronti? Siete caldi? Sta per arrivare «Strappare lungo i bordi», la prima serie di Zerocalcare, presentata in antep… -