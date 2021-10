Zenit-Juventus, Semak e il legame con Spalletti e Capello (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sergej Semak, 45enne allenatore dello Zenit San Pietroburgo, dopo 10 anni a dirigire il centrocampo della squadra russa è diventato l’assistente di Luciano Spalletti. Sostituì il tecnico di Certaldo dopo l’esonero ma passò subito dopo nello staff della Nazionale sovietica. Un legame molto forte con due grandi allenatori italiani che gli ha permesso, una volta tornato alla uida del suo Zenit, di diventare il primo allenatore non straniero a vincere un titolo con i bianco-azzurri (adesso sono tre consecutivi). Il profilo Semak, allenatore ZenitNato in Ucraina da una famiglia di contadini, si trasferisce in Russia a 15 anni e ottiene la cittadinanza. Ai microfoni in conferenza stampa saluta e augura il meglio al suo mentore Spalletti e afferma di ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sergej, 45enne allenatore delloSan Pietroburgo, dopo 10 anni a dirigire il centrocampo della squadra russa è diventato l’assistente di Luciano. Sostituì il tecnico di Certaldo dopo l’esonero ma passò subito dopo nello staff della Nazionale sovietica. Unmolto forte con due grandi allenatori italiani che gli ha permesso, una volta tornato alla uida del suo, di diventare il primo allenatore non straniero a vincere un titolo con i bianco-azzurri (adesso sono tre consecutivi). Il profilo, allenatoreNato in Ucraina da una famiglia di contadini, si trasferisce in Russia a 15 anni e ottiene la cittadinanza. Ai microfoni in conferenza stampa saluta e augura il meglio al suo mentoree afferma di ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - torinotoday : #ZenitJuve #ZenitJuventus #20ottobre #Juventus Stasera a San Pietroburgo si gioca Zenit-Juventus, terza partita de… - infoitsport : Zenit San Pietroburgo-Juventus: le probabili formazioni -