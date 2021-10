Zenit-Juventus 0-1, De Sciglio: “Abbiamo sempre più morale e fiducia” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ai microfoni di Amazon Prime le parole di Mattia De Sciglio, autore di una gran bella prestazione coronata dall’assist vincente per Dejan Kulusevski nei minuti finali del match di Champions League contro lo Zenit: LEGGI ANCHE: Zenit-Juventus 0-1, Kulusevski regala la quarta vittoria di misura consecutiva ad Allegri VITTORIA NEL GIORNO DEL COMPLEANNO: “Festeggiare così il compleanno è il modo migliore, principalmente per la vittoria della squadra. Fare 3 vittorie su 3 non ci garantisce ancora il passaggio del turno, ma è un bel passo in avanti. Adesso testa alla partita di domenica, importantissima in chiave campionato, poi penseremo al ritorno con lo Zenit e al passaggio del turno.” IL METODO ALLEGRI: “Stiamo trovando quella solidità difensiva che nelle prime partite ci era un po’ mancata, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ai microfoni di Amazon Prime le parole di Mattia De, autore di una gran bella prestazione coronata dall’assist vincente per Dejan Kulusevski nei minuti finali del match di Champions League contro lo: LEGGI ANCHE:0-1, Kulusevski regala la quarta vittoria di misura consecutiva ad Allegri VITTORIA NEL GIORNO DEL COMPLEANNO: “Festeggiare così il compleanno è il modo migliore, principalmente per la vittoria della squadra. Fare 3 vittorie su 3 non ci garantisce ancora il passaggio del turno, ma è un bel passo in avanti. Adesso testa alla partita di domenica, importantissima in chiave campionato, poi penseremo al ritorno con loe al passaggio del turno.” IL METODO ALLEGRI: “Stiamo trovando quella solidità difensiva che nelle prime partite ci era un po’ mancata, ...

