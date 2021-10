Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 18:10 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno attacco hacker alla figlia e sono stati infiltrati circa 70 GB di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitare la pubblicazione La polizia postale Indaga sul caso la sign.ra seguito alla richiesta di riscatto dice il direttore generale Gaetano Baldini che sottolinea abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale al garante della privacy come da prassi Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti attacco monitoreremo costantemente l’andamento della situazione Cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della ciaja che mi addormento sarà possibile fare Smart Working nella pubblica amministrazione anche dall’estero se saranno garantite le condizioni minime di tutela della sicurezza dei lavoratori nonché la piena operatività della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno attacco hacker alla figlia e sono stati infiltrati circa 70 GB di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitare la pubblicazione La polizia postale Indaga sul caso la sign.ra seguito alla richiesta di riscatto dice il direttore generale Gaetano Baldini che sottolinea abbiamo già provveduto a fare la denuncia alla polizia postale al garante della privacy come da prassi Verranno poi puntualmente informati tutti gli autori che sono stati soggetti attacco monitoreremo costantemente l’andamento della situazione Cercando di mettere in sicurezza i dati degli iscritti della ciaja che mi addormento sarà possibile fare Smart Working nella pubblica amministrazione anche dall’estero se saranno garantite le condizioni minime di tutela della sicurezza dei lavoratori nonché la piena operatività della ...

Advertising

fanpage : 'Un altro esempio di pacifici manifestanti NoGreenPass a #Trieste. Una gomma tagliata a una nostra auto Rai', la de… - pomeriggio5 : Pronti per un nuovo appuntamento con #Pomeriggio5? ?? Oggi tutte le ultime di cronaca e poi, torneremo a parlare de… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Platì (RC), tavolo tecnico per la messa in sicurezza della Strada Provinciale SP2) è stato pubb… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Effettuati 485.613 tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 662mila. Il tasso di positività… - news24_inter : L’elogio del Presidente ???? -