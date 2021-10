Travolta da una porta da calcio in un campo dismesso: muore bambina di soli 5 anni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A coordinare le indagini, scrive Leggo , la Procura della Repubblica di Avezzano che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo . Al vaglio degli inquirenti modalità di sicurezza della struttura che ... Leggi su yeslife (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A coordinare le indagini, scrive Leggo , la Procura della Repubblica di Avezzano che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo . Al vaglio degli inquirenti modalità di sicurezza della struttura che ...

