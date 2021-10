Tampon Tax, nella manovra di bilancio il taglio dell'Iva dal 22 al 10%. 'Non più... (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 22 al 10% . Sarebbe questa la proposta ufficiale di taglio dell'Iva sui prodotti igienici femminili inserita dal governo Draghi nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) , che contiene lo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dal 22 al 10% . Sarebbe questa la proposta ufficiale di'Iva sui prodotti igienici femminili inserita dal governo Draghi nel Documento programmatico di(Dpb) , che contiene lo ...

Advertising

fattoquotidiano : Tampon tax, in manovra anche il taglio dell’Iva sugli assorbenti: dopo le promesse mancate, M5s con Pd e Iv spingon… - Adnkronos : #Tampontax, iva assorbenti scende al 10%. - Corriere : «Tampon tax», l’Iva sugli assorbenti scende al 10% (ma altri Paesi l’hanno azzerata) - leoramagini2000 : RT @SkyTG24: #TamponTax, l’Iva sugli #assorbenti scende al 10%: - cyruseyes_ : RT @PossibileIt: Un passo avanti, dopo anni in cui di #TamponTax non si poteva nemmeno parlare, tra risate e battutine. Perché parlare di a… -