Spalletti | «Abbiamo tante alternative in questo Napoli»

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “in. Nello stretto e nel lungo. Possiamo assorbire qualsiasi posizione tattica degli avversari senza modificare la nostra natura. Quello che fanno in allenamento è incredibile”. Così Luciano, tecnico del, alla vigilia del match di Europa League contro il Legia Varsavia.

Noiuna rosa che ci consente di sopperire a tutti gli impegni e stare dentro questa Europa ... Poiha dato nuove indicazioni sulle sue possibili scelte in vista della partita di domani:...ci ha dato tanta fiducia e sinora i risultati stanno arrivando. Ma nel calcio bisogna ...uno spogliatoio unito e siamo molto carichi. Le vittorie aiutano a dare entusiasmo e forza per ...Spalletti ci ha dato tanta fiducia e sinora ... perchè sappiamo che ogni squadra ci aspetta sempre con maggiore attenzione. Abbiamo uno spogliatoio unito e siamo molto carichi.Alla vigilia della sfida tra Napoli e Legia Varsavia di Europa League arrivano le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore azzurro: LA PARTITA ...