Shakhtar-Real Madrid | De Zerbi | “5-0? Loro straordinari | non è la peggior sconfitta per me”

"Non è la sconfitta più terribile della mia carriera, a volte capita a qualsiasi allenatore. La mia squadra ha cercato di giocare il suo calcio. Abbiamo giocato bene nel primo tempo: abbiamo giocato con coraggio e controllato il pallone. Anche se abbiamo subito il primo gol, non è stata una brutta prestazione, ma nel secondo tempo Vinícius ha segnato un gol all'inizio e ci ha reso le cose molto difficili. Quando il Real Madrid giocherà come Real Madrid, sarà difficile per qualsiasi squadra. Hanno fatto una partita eccezionale". Lo ha detto l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi dopo il pesante 5-0 inflitto dal Real Madrid agli ucraini nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

