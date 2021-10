Sedie e tavoli usati per occupare i posti auto: 21 sanzioni, ecco dove succede (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prepotenza e la supponenza di alcuni individui non hanno limiti e l'unico scopo è prevere sugli altri. Sedie, tavoli, catene e pali di ferro per occupare abusivamente posti auto. È accaduto a Torre ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La prepotenza e la supponenza di alcuni individui non hanno limiti e l'unico scopo è prevere sugli altri., catene e pali di ferro perabusivamente. È accaduto a Torre ...

Advertising

RobertoAbbatti1 : RT @MediasetTgcom24: Torre Annunziata, sedie, tavoli e catene per occupare posti auto: 21 sanzioni #TorreAnnunziata - Free_thinker_7 : RT @MediasetTgcom24: Torre Annunziata, sedie, tavoli e catene per occupare posti auto: 21 sanzioni #TorreAnnunziata - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Torre Annunziata, sedie, tavoli e catene per occupare posti auto: 21 sanzioni #TorreAnnunziata - zavar0v : RT @MediasetTgcom24: Torre Annunziata, sedie, tavoli e catene per occupare posti auto: 21 sanzioni #TorreAnnunziata - MediasetTgcom24 : Torre Annunziata, sedie, tavoli e catene per occupare posti auto: 21 sanzioni #TorreAnnunziata… -