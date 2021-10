Rosso Relativo compie 20 anni, Tiziano Ferro festeggia con una ristampa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rosso Relativo compie 20 anni e Tiziano Ferro è pronto a festeggiare alla grande il suo album di esordio. Il disco, infatti, è uscito il 26 ottobre del 2001 a coronamento di un’estate da record per l’artista di Latina dopo il lancio dei singoli Xdono e L’olimpiade. Per celebrare quest’evento, il prossimo 5 novembre esce Rosso Relativo anniversary Edition, un cd totalmente rimasterizzato con all’interno tracce bonus e i ricordi dei vent’anni di carriera del cantante. Vi raccomandiamo... Tiziano Ferro omaggia Mango: ecco il video di Bella d'estate Tiziano ha deciso di fare il compleanno del ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021)20è pronto are alla grande il suo album di esordio. Il disco, infatti, è uscito il 26 ottobre del 2001 a coronamento di un’estate da record per l’artista di Latina dopo il lancio dei singoli Xdono e L’olimpiade. Per celebrare quest’evento, il prossimo 5 novembre esceversary Edition, un cd totalmente rimasterizzato con all’interno tracce bonus e i ricordi dei vent’di carriera del cantante. Vi raccomandiamo...omaggia Mango: ecco il video di Bella d'estateha deciso di fare il compleanno del ...

Advertising

TizianoFerro : Il NOSTRO 'Rosso Relativo' sta per compiere 20 ANNI. Scopri di più > - TizianoFerro : Il NOSTRO 'Rosso Relativo' sta per compiere 20 ANNI. Scopri di più > - UnfoldingRoma : @TizianoFerro festeggia il ventennale di “Rosso relativo ”In arrivo una special edition del suo album d’esordio c… - valeriarulli_ : RT @ladyviolettt: Madonna 20 anni di Rosso relativo, ma quando è successo - KriosMusic : RT @TizianoFerro: Il NOSTRO 'Rosso Relativo' sta per compiere 20 ANNI. Scopri di più > -