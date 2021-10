Pensioni, Guerra: “Ipotesi per ‘Quota’ crea problema di genere, per le donne è difficilissimo avere una carriera contributiva molto lunga” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel capitolo 'Pensioni' del Dpb "Opzione donna non c'è al momento, era una via d'uscita. Prima di abbandonare qualsiasi soluzione relativa alla diversita' di genere ci penserei bene, ci vorrebbe un'Opzione donna rivista e meno onerosa e un'attenzione a gravosi e usuranti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel capitolo '' del Dpb "Opzione donna non c'è al momento, era una via d'uscita. Prima di abbandonare qualsiasi soluzione relativa alla diversita' dici penserei bene, ci vorrebbe un'Opzione donna rivista e meno onerosa e un'attenzione a gravosi e usuranti". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni, Guerra: “Ipotesi per ‘Quota’ crea problema di genere, per le donne è difficilissimo avere una carriera co… - DaitarnTR3 : RT @DaitarnTR3: Fare la guerra per un pass e dormire quando stavano riformando le pensioni e abolivano lo statuto dei lavoratori, è da scri… - umbydux : RT @DaitarnTR3: Fare la guerra per un pass e dormire quando stavano riformando le pensioni e abolivano lo statuto dei lavoratori, è da scri… - Vito_Troiano : Scontro sulle pensioni: 'Quota 102 o 104 una presa in giro' - Brivido_Nero : Iniziate a togliere 8 mld di reddito di fancazzismo e tagliare tasse su nuove assunzioni (vedi PIL in crescita) e a… -