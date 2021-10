Paolo Bonolis ha mentito a Sonia Bruganelli: non è ricco (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sonia Bruganelli ha avuto il coraggio di dire pubblicamente in diretta al Grande Fratello che Paolo Bonolis l’ha conquistata millantando ricchezze che concretamente non aveva, come ad esempio uno Yacht. Bonolis ha confermato ironicamente quanto detto dalla compagna, nel programma Carta Bianca, anzi si è compiaciuto di come il suo piano abbia funzionato ed oggi siano felicemente sposati, seppur lui non abbia milioni di proprietà. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Lino Banfi in lacrime per via di una richiesta della moglie malata Il nonno d’Italia si è commosso in tv parlando di ciò che la consorte gli ha chiesto durante la pandemia Lino Banfi in lacrime per via di una richiesta della moglie malata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha avuto il coraggio di dire pubblicamente in diretta al Grande Fratello chel’ha conquistata millantando ricchezze che concretamente non aveva, come ad esempio uno Yacht.ha confermato ironicamente quanto detto dalla compagna, nel programma Carta Bianca, anzi si è compiaciuto di come il suo piano abbia funzionato ed oggi siano felicemente sposati, seppur lui non abbia milioni di proprietà. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Lino Banfi in lacrime per via di una richiesta della moglie malata Il nonno d’Italia si è commosso in tv parlando di ciò che la consorte gli ha chiesto durante la pandemia Lino Banfi in lacrime per via di una richiesta della moglie malata ...

