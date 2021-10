“Non un passo indietro”: il messaggio “subliminale” della Regina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Regina Elisabetta II ha inviato un messaggio subliminale per far capire a tutti di non avere alcuna intenzione di dimettersi. E’ quanto riferisce Angela Levin, giornalista e scrittrice che si interessa spesso delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. Stando a quanto affermato da Angela Levin, infatti, Elisabetta II avrebbe rifiutato il trofeo “Oldie of the Year”, il premio dedicato “all’anziano dell’anno”, precisando che si è vecchi “solo quando ci si sente vecchi”. LEGGI ANCHE => La Regina Elisabetta, i Giochi del Commonwealth e un messaggio nascosto nel testimone Per l’esperta reale, il commento della sovrana britannica è un modo “per farci sapere che non si dimetterà”. La monarca, 95 anni, ha rifiutato il premio “educatamente ma con fermezza“, inviando ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) LaElisabetta II ha inviato unper far capire a tutti di non avere alcuna intenzione di dimettersi. E’ quanto riferisce Angela Levin, giornalista e scrittrice che si interessa spesso delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. Stando a quanto affermato da Angela Levin, infatti, Elisabetta II avrebbe rifiutato il trofeo “Oldie of the Year”, il premio dedicato “all’anziano dell’anno”, precisando che si è vecchi “solo quando ci si sente vecchi”. LEGGI ANCHE => LaElisabetta, i Giochi del Commonwealth e unnascosto nel testimone Per l’esperta reale, il commentosovrana britannica è un modo “per farci sapere che non si dimetterà”. La monarca, 95 anni, ha rifiutato il premio “educatamente ma con fermezza“, inviando ...

