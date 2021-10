Milan e Inter, questione stadio: l’annuncio del sindaco Sala! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il neo sindaco rieletto Giuseppe Sala ha parlato a margine di una conferenza stampa e sul tema del nuovo stadio ha detto: “Credo che settimana prossima incontrerò le squadre, ci stiamo sentendo e quindi come promesso ripartiremo con il dialogo”. Sala, stadio, San Siro Le parole di Sala “Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era giusto aspettare che fosse eletta la nuova maggioranza in consiglio comunale per decidere. Adesso è tempo di parlarne. Il progetto di Milan e Inter è più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere”. LEGGI ANCHE: Dzeko: “A Roma meritavamo di più. Vittoria pesantissima” LEGGI ANCHE: Incredibile a San Siro: è successo ieri durante Italia-Spagna, questi non sono ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il neorieletto Giuseppe Sala ha parlato a margine di una conferenza stampa e sul tema del nuovoha detto: “Credo che settimana prossima incontrerò le squadre, ci stiamo sentendo e quindi come promesso ripartiremo con il dialogo”. Sala,, San Siro Le parole di Sala “Ora bisogna accelerare. É un tema delicato ed era giusto aspettare che fosse eletta la nuova maggioranza in consiglio comunale per decidere. Adesso è tempo di parlarne. Il progetto diè più ampio e coinvolge il quartiere, prima di esprimere una posizione va fatta una riflessione generale, ma ribadisco la volontà di stringere”. LEGGI ANCHE: Dzeko: “A Roma meritavamo di più. Vittoria pesantissima” LEGGI ANCHE: Incredibile a San Siro: è successo ieri durante Italia-Spagna, questi non sono ...

