Migranti, la procura di Agrigento chiede l’archiviazione per la nave Mare Jonio: “Obbligo di salvare le vite umane in mare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non era favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma salvataggio di vite umane non solo legittimo ma obbligatorio. Questo è quanto sostiene – in estrema sintesi – la procura di Agrigento che lo scorso 7 ottobre ha chiesto l’archiviazione per l’indagine a carico della nave mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans. L’episodio riguarda il salvataggio in mare di 30 Migranti tra cui una bambina di due anni, due donne incinte e 4 minori non accompagnati, avvenuto il 9 maggio del 2019, quando cioè Matteo Salvini era ministro dell’Interno. “Ultimo viaggio per la nave dei centri sociali mare Jonio: bloccata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non era favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma salvataggio dinon solo legittimo ma obbligatorio. Questo è quanto sostiene – in estrema sintesi – ladiche lo scorso 7 ottobre ha chiestoper l’indagine a carico delladella Ong Mediterranea Saving Humans. L’episodio riguarda il salvataggio indi 30tra cui una bambina di due anni, due donne incinte e 4 minori non accompagnati, avvenuto il 9 maggio del 2019, quando cioè Matteo Salvini era ministro dell’Interno. “Ultimo viaggio per ladei centri sociali: bloccata e ...

Advertising

Tg3web : 'La Libia non può essere considerata un porto sicuro, e il salvataggio di vite umane in mare è un obbligo giuridico… - ilriformista : 'Salvare migranti non è mai reato', la procura di Agrigento chiede di archiviare le accuse contro la Ong Mediterran… - _Nico_Piro_ : Ecco come l'odio virtuale genera conseguenze reali. Per questo spero che una Procura prima o poi si occupi di fasci… - snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Migranti, la procura di Agrigento chiede l’archiviazione per la nave Mare Jonio: “Obbligo di salvare le vite umane in… - guiodic : RT @fattoquotidiano: Migranti, la procura di Agrigento chiede l’archiviazione per la nave Mare Jonio: “Obbligo di salvare le vite umane in… -