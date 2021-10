Mauro Icardi fa un’altra dedica a Wanda Nara ma lei non vuole perdonarlo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ la vicenda di cronaca rosa che tiene tutti con il fiato in sospeso, almeno chi ama queste storie da telenovelas. Wanda Nara e Mauro Icardi avevano iniziato la loro storia all’insegna delle soap, un po’ come succede in America Latina, terra in cui le telenovelas sono state inventate e forse la chiuderanno allo stesso modo, almeno a giudicare da quello che sta succedendo sui social. La Nara che lancia frecciate a quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo ex marito, mentre il calciatore, disperato ( così dicono le persone a lui vicine) le continua a fare dediche d’amore. La prima volta ci siamo cascati: avevamo pensato che fossero immagini in tempo reale e che i due in qualche modo avessero fatto pace. Stavolta, anche grazie agli scatti scelti da Icardi ben si capisce che le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ la vicenda di cronaca rosa che tiene tutti con il fiato in sospeso, almeno chi ama queste storie da telenovelas.avevano iniziato la loro storia all’insegna delle soap, un po’ come succede in America Latina, terra in cui le telenovelas sono state inventate e forse la chiuderanno allo stesso modo, almeno a giudicare da quello che sta succedendo sui social. Lache lancia frecciate a quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo ex marito, mentre il calciatore, disperato ( così dicono le persone a lui vicine) le continua a fare dediche d’amore. La prima volta ci siamo cascati: avevamo pensato che fossero immagini in tempo reale e che i due in qualche modo avessero fatto pace. Stavolta, anche grazie agli scatti scelti daben si capisce che le ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - zazoomblog : Mauro Icardi fa un’altra dedica a Wanda Nara ma lei non vuole perdonarlo - #Mauro #Icardi #un’altra #dedica - zazoomblog : Mauro Icardi le scuse pubbliche a Wanda Nara su Instagram: lei non risponde ma… (FOTO) - #Mauro #Icardi #scuse… - jtok93 : RT @Bavew97: Mauro Icardi: -