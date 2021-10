Matrix Resurrections, il film con Keanu Reeves sarà vietato ai minori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga cinematografica con Keanu Reeves, è stato classificato come Rated R, quindi vietato ai minori non accompagnati a causa delle sue scene violente. Più che sorpresa è una conferma: Matrix Resurrections continua la tradizione della saga con protagonista Keanu Reeves, e rientra sotto la classificazione Rated R secondo la Motion Picture Association, a causa dei suoi contenuti violenti e riservati ad un pubblico adulto. Come riporta anche Collider, il quarto capitolo delle avventure di Neo contiene abbastanza violenza e un linguaggio sufficientemente forte da oltrepassare il PG 13 ed essere vietato a un pubblico minore. Non si tratta di una decisione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021), il quarto capitolo della saga cinematografica con, è stato classificato come Rated R, quindiainon accompagnati a causa delle sue scene violente. Più che sorpresa è una conferma:continua la tradizione della saga con protagonista, e rientra sotto la classificazione Rated R secondo la Motion Picture Association, a causa dei suoi contenuti violenti e riservati ad un pubblico adulto. Come riporta anche Collider, il quarto capitolo delle avventure di Neo contiene abbastanza violenza e un linguaggio sufficientemente forte da oltrepassare il PG 13 ed esserea un pubblico minore. Non si tratta di una decisione ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Matrix Resurrections sarà R-rated, è ufficiale - UniMoviesBlog : Matrix Resurrections vietato ai minori per violenza e linguaggio - NCSTREAMMA : Matrix: Resurrections è stato ufficialmente classificato R per 'violenza e linguaggio non idoneo'. - badtasteit : #MatrixResurrections sarà Vietato ai Minori negli Stati Uniti - GianlucaOdinson : Matrix Resurrections: la sinossi ufficiale fa chiarezza sulla trama - -