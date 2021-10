Inter Juve, Inzaghi sorride: Calhanoglu verso il recupero per la sfida di San Siro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inter, Calhanoglu recupera per la partita contro la Juventus? Le ultime sulle condizioni del turco Simone Inzaghi potrebbe recuperare Calhanoglu per Inter Juventus. Il centrocampista turco, che ha saltato la gara di ieri sera contro lo Sheriff, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha buone possibilità di tornare a disposizione dei nerazzurri per la importante partita di domenica sera. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio se Inzaghi potrà contare sull’ex Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021)recupera per la partita contro lantus? Le ultime sulle condizioni del turco Simonepotrebbe recuperareperntus. Il centrocampista turco, che ha saltato la gara di ieri sera contro lo Sheriff, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha buone possibilità di tornare a disposizione dei nerazzurri per la importante partita di domenica sera. Le prossime ore saranno decisive per capire meglio sepotrà contare sull’ex Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

