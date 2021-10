Instagram punisce influencer queer e attivisti per violazione delle linee guida e toglie gli sticker dei link

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La nuova politica della piattaforma travolge senza distinzione sex worker, femministe edella comunità Lgbtq+ Numerosie femministi, come pure sex worker e artisti, dal 25 ottobre non potranno più metterenelle storie di- per molti un'attività essenziale - perché, secondo la piattaforma, sono state violate le. Non è chiaro quanti siano i profili diche si …