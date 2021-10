Il reddito di cittadinaza è tra le riforme più importanti della storia della Repubblica | dice Grillo 

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - Ildi cittadinanza" è "una dellesociali piùnostra". Così il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, in un post sul suo blog che firma 'Giuseppe Rag. Grillo', e dal titolo 'L'ancora di salvezza contro povertà e sfruttamento'. I dati aggiornati ad agosto 2021 "I dati Inps suldi cittadinanza aggiornati al mese di agosto 2021 - sostiene Grillo - ci raccontano che sono 1,36 milioni i nuclei beneficiari, per oltre 3 milioni di persone, con un importo medio di 546 euro, in particolare. Prevalgono i nuclei composti da tre e quattro persone, rispettivamente 646mila e 673mila. I nuclei con minori sono quasi 443mila, con un numero di persone ...

Secondo l'ipotesi accusatoria della Procura di Agrigento gli indagati, tutti residenti all'estero, avrebbero fatto rientro in Italia per incassare ilsenza però averne titolo. Uno dei ...Ma quanti soldi percepisce chi beneficia deldi? L'assegno medio mensile ammonta a 576 euro . Infine per avere un quadro completo andiamo a vedere come il sussidio è distribuito ...In particolare, si è parlato molto della modifica del sistema pensionistico con Quota 102, del taglio dell’Irpef e, infine, del nuovo reddito di cittadinanza. Proprio questo sarà il punto di svolta ne ...Politica. Igor Gelarda (Lega) denuncia l'ennesimo fallimento del Comune di Palermo sui percettori del reddito di cittadinanza ...