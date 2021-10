FIFA 22: Ban di una settimana per chi ha utilizzato il No Loss Glitch (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Durante la notte EA Sports ha comunicato di aver individuato più di 30.000 account che hanno utilizzato il No Loss Glitch durante l’utilma FUT Champions Weekend League della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Per questo motivo gli account in questione sono stati sospesi per una settimana e non potranno disputare la prossima Weekenk League in programma venerdi 22 ottobre. Forse una settimana di ban è una punizione troppo “leggera”, la stangata doveva essere decisamente più pesante. Poteva essere l’occasione giusta per cercare di dare un chiaro segnale a tutta la community e invece è arrivata solo una “carezza”. Le punizioni per chi farma crediti o peggio ancora li acquista sono decisamente più severe. A queste condizioni probabilmente la prossima volta non saranno solo ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Durante la notte EA Sports ha comunicato di aver individuato più di 30.000 account che hannoil Nodurante l’utilma FUT Champions Weekend League della popolare modalità22 Ultimate Team. Per questo motivo gli account in questione sono stati sospesi per unae non potranno disputare la prossima Weekenk League in programma venerdi 22 ottobre. Forse unadi ban è una punizione troppo “leggera”, la stangata doveva essere decisamente più pesante. Poteva essere l’occasione giusta per cercare di dare un chiaro segnale a tutta la community e invece è arrivata solo una “carezza”. Le punizioni per chi farma crediti o peggio ancora li acquista sono decisamente più severe. A queste condizioni probabilmente la prossima volta non saranno solo ...

