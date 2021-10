Facebook si prepara a cambiare nome | ecco cosa significa davvero e quando accadrà

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nell’ultimo periodoha dovuto affrontare numerose critiche da parte della stampa, ma anche da parte di politici, utenti e dipendenti che prima lavoravano nell’azienda appartenente a Mark Zuckerberg. Al centro delle polemiche non solo i dubbi sulla privacy ma anche indiscrezioni secondo cuinon farebbe nulla per contrastare le discussioni piene di odio, questo al fine di ottenere un presunto ritorno economico. Proprio la voglia di allontanarsi da questi episodi spiacevoli rappresenterebbe, secondo le voci di corridoio, uno dei motivi per cuipotrebbepresto. La notizia è stata riportata poche ore fa da numerose testate, ma bisogna specificare subito una: il social network continuerà a chiamarsi. A ...