Evergrande | fallisce accordo con Hopson Sempre più vicina al default

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – Non è andato a buon fine il tentativo di, colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare, di vendere il 51% della sua unità di servizi immobiliari aDevelopment (una delle cinque più grandi società immobiliari della provincia del Guangdong) per oltre 5 miliardi di dollari. Le trattative erano iniziate all’inizio di ottobre e avevano portato alla sospensione temporanea del titolo didalla Borsa di Hong Kong. Il giorno della verità persarà sabato 23 ottobre, ovvero la scadenza del primo periodo di grazia di 30 giorni oltre il quale scatta il. In una comunicazione alla Borsa,ha affermato che la società aveva motivo di credere chenon avesse soddisfatto il “prerequisito ...

In una comunicazione alla Borsa,ha affermato che la società aveva motivo di credere che Hopson non avesse soddisfatto il "prerequisito per fare un'offerta generale" per la sua unità, ...L'operazione mirava alla cessione del 50,1% diProperty Services Group a Hopson Development Holdings per 20 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 2,6 miliardi di dollari ...Evergrande: fallisce tentativo vendita divisione servizi immobiliari. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - E' fallito il tentativo di Evergrande di vendere la sua divisione di servizi imm ...L’affare ormai tramontato avrebbe garantito a Evergrande un incasso di 20 miliardi di dollari di Hong Kong (2,6 miliardi di dollari). Ascolta la versione audio dell'articolo. 2' di lettura. Battuta d’ ...