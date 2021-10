Bitcoin vola a nuovo record | schizza a 66 000 dollari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilsale al suo. La criptovalutae tocca 66,000. Dall’inizio dell’anno ha guadagnato il 124%. A spingere la criptovaluta è l’esordio dell’ETF sula Wall Street: il fondo ha debuttato nella seduta di martedì, in quella che è considerato un passo storico per i cripto asset. Ilera atteso, dato che da diverse ore la valutazione della principale criptovaluta ondeggiava intorno ai 64.000, dopo il debutto, ieri, del Prosharesstrategy etf (BITO), il primo Etf sui future del, che oggi guadagna il 2,6% dopo il +3,5% della prima giornata. Il fatto che milioni di statunitensi che investono in Etf ora possano utilizzare questo strumento anche per ...