Barcellona | è ufficiale il rinnovo di Ansu Fati

Advertising

calciomercatoit : ?? UFFICIALE: #AnsuFati rinnova col #Barcellona fino al 2027. Clausola da 1 miliardo di euro! ?? #CMITmercato - CalcioNews24 : Ufficiale il rinnovo di #AnsuFati con il #Barcellona - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Barcellona, rinnovo fino al 2027 per Ansu Fati. Clausola da 1 miliardo anche per lui - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Ansu Fati ha rinnovato col Barcellona fino al 2027: avrà una clausola di un miliardo di euro ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Barcellona, Ansu Fati rinnova fino al 2027 -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona ufficiale

IL COMUNICATO I l giocatore delAnsu Fati ha raggiunto un accordo per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2027. La clausola rescissoria è fissata a 1.000 milioni di euro. La ...Era nell'aria da giorni e ora è arrivata l'ufficialità: Ansu Fati ha rinnovato con il. Accordo raggiunta e firma apposta sul nuovo contratto del giocatore classe 2002 nato in Guinea - Bissau. Come per Pedri, anche Ansu Fati nel nuovo contratto ha una clausola rescissoria ...Ansu Fati si lega ancora di più al Barcellona. Dopo la vittoria sulla Dynamo Kiev, il Barcellona ha annunciato il rinnovo del numero dieci fino al 2027. Come per Pedri, nel contratto di ...Calciomercato Juventus, è la fine dei giochi: firma e annuncio ufficiale. Ormai non c'è più alcun tipo di dubbio a riguardo.