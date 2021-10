Alitalia, hostess si spogliano in pieno centro per protesta: il flashmob delle polemiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è svolto di fronte al Campidoglio, a Roma, il flashmob dell’ex lavoratrici della compagnia di bandiera, Alitalia, durante il quale si sono tolte le divise d’ordinanza rimanendo in sottoveste.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è svolto di fronte al Campidoglio, a Roma, ildell’ex lavoratrici della compagnia di bandiera,, durante il quale si sono tolte le divise d’ordinanza rimanendo in sottoveste.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

SkyTG24 : A #Roma le #hostess #Alitalia si sono spogliate delle proprie divise in un #flashmob di protesta in Campidoglio:… - Agenzia_Ansa : Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita… - fanpage : 'Il 15 ottobre, insieme alla divisa, ci hanno tolto la vita' Oggi, le Hostess Alitalia, si sono spogliate di tutto. - PilarIspanyolum : RT @EliseiNicole: #Italy Rome #hostess #protest against dismissal “Noi siamo Alitalia!” 20/10/2021 - ziaanto62 : RT @LaStampa: Ex Alitalia, le hostess si tolgono le divise: “Ci rifiutiamo di accettare l’acquisizione di Ita Airways” -