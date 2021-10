AlbinoLeffe-Juventus Under 23, Kaio Jorge subito titolare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scelte fatte per l’allenatore della Juventus Under 23 Lamberto Zauli. Tra pochi minuti scenderanno in campo i suoi ragazzi nella trasferta di campionato contro l’AlbinoLeffe, e a figurare tra i titolari c’è una novità assoluta. Kaio Jorge per cercare di ambientarsi più velocemente al nostro calcio, è stato mandato ad allenarsi con i giovani della Juventus. A quanto pare la condizione e la prestazione del brasiliano avranno colpito Zauli, che ha deciso di mandarlo subito in campo nella partita di oggi pomeriggio. Formazioni fatte e subito opportunità dal primo minuto per l’attaccante della prima squadra. Occhi puntati sulla prestazione di Kaio Jorge, che con l’Under 23 potrebbe trovare più spazio e ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Scelte fatte per l’allenatore della23 Lamberto Zauli. Tra pochi minuti scenderanno in campo i suoi ragazzi nella trasferta di campionato contro l’, e a figurare tra i titolari c’è una novità assoluta.per cercare di ambientarsi più velocemente al nostro calcio, è stato mandato ad allenarsi con i giovani della. A quanto pare la condizione e la prestazione del brasiliano avranno colpito Zauli, che ha deciso di mandarloin campo nella partita di oggi pomeriggio. Formazioni fatte eopportunità dal primo minuto per l’attaccante della prima squadra. Occhi puntati sulla prestazione di, che con l’23 potrebbe trovare più spazio e ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, Kaio Jorge con l’Under23. Il brasiliano sarà a disposizione di Zauli per il match contro l’Albinoleffe… - JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per il turno infrasettimanale ?? ?? Qui ? - gilnar76 : Kaio Jorge titolare con l’Under 23: subito in campo contro l’AlbinoLeffe #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Albinoleffe-Juventus U23, le formazioni ufficiali: c'è Kaio Jorge - alexbianconero8 : RT @junews24com: Kaio Jorge titolare con l'Under 23: subito in campo contro l'AlbinoLeffe - -