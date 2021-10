A Fondi certificati anagrafici anche in tabaccheria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fondi – Grazie ad una convenzione tra il Comune di Fondi e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) ora è possibile richiedere certificati anagrafici anche in tabaccheria. Ad inaugurare il nuovo servizio è stato ieri mattina il sindaco Beniamino Maschietto accompagnato per l’occasione dal vice presidente provinciale della Federazione Luigi Carnevale. Le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto, possibile grazie alla collaborazione di Novares (società del gruppo Fit), sono dieci e sono dislocate in varie zone a copertura dell’intero territorio comunale. La prima richiesta è stata evasa dalla rivendita Tabacchi Carnevale, sorteggiata tra le dieci ricevitorie in cui è già attivo il servizio. A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 ottobre 2021)– Grazie ad una convenzione tra il Comune die la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) ora è possibile richiederein. Ad inaugurare il nuovo servizio è stato ieri mattina il sindaco Beniamino Maschietto accompagnato per l’occasione dal vice presidente provinciale della Federazione Luigi Carnevale. Le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto, possibile grazie alla collaborazione di Novares (società del gruppo Fit), sono dieci e sono dislocate in varie zone a copertura dell’intero territorio comunale. La prima richiesta è stata evasa dalla rivendita Tabacchi Carnevale, sorteggiata tra le dieci ricevitorie in cui è già attivo il servizio. A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà ...

ostvest : RT @gbponz: @MassimoFamularo @intesasanpaolo @ITAedufin @massimoscolari @AlienoGentile @carloalberto Svegliami quando dice alla rete di non… - gbponz : @MassimoFamularo @intesasanpaolo @ITAedufin @massimoscolari @AlienoGentile @carloalberto Svegliami quando dice alla… - LatinaCorriere : Fondi, certificati anagrafici in dieci tabaccherie - - GazzettinoGolfo : - Da oggi a #Fondi certificati anagrafici anche in tabaccheria - - infotemporeale : Fondi / Certificati anagrafici anche in tabaccheria, da oggi la nuova opportunità -