Wanda Nara e Mauro Icardi ad un passo dal divorzio? Le chat compromettenti scoperte sul telefono del calciatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Ci sarebbero delle chat compromettenti di Mauro Icardi alla base della crisi tra il noto calciatore e la moglie Wanda Nara. In un primo momento, proprio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva parlato di un tradimento, salvo poi ricevere quasi in risposta un post Instagram di Mauro con dei loro scatti insieme, che hanno fatto ipotizzare si trattasse solo di uno scherzo. Invece? Il campione, stando alle notizie che stanno rimbalzando sui vari siti, avrebbe lasciato tutto e tutti per raggiungere la sua dolce metà a Milano per chiarire l’accaduto, subito dopo la “famosa” storia Instagram condivisa da Wanda. Nulla però sembra essere servito. E da lì a poco, la stessa Nara, condividendo una immagine della sua mano ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 ottobre 2021) Ci sarebbero delledialla base della crisi tra il notoe la moglie. In un primo momento, proprio l’ex opinionista del Grande Fratello Vip aveva parlato di un tradimento, salvo poi ricevere quasi in risposta un post Instagram dicon dei loro scatti insieme, che hanno fatto ipotizzare si trattasse solo di uno scherzo. Invece? Il campione, stando alle notizie che stanno rimbalzando sui vari siti, avrebbe lasciato tutto e tutti per raggiungere la sua dolce metà a Milano per chiarire l’accaduto, subito dopo la “famosa” storia Instagram condivisa da. Nulla però sembra essere servito. E da lì a poco, la stessa, condividendo una immagine della sua mano ...

