Ten Hag su Onana: “Al momento è una situazione in fase di stallo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Ten Hag, tecnico dell‘Ajax, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund la situazione relativa a Onana e le voci che lo vedrebbero in futuro all’Inter: “Al momento è una situazione in fase di stallo. Onana è in lista Champions e non è presente lì per caso”. FOTO: Twitter Onana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Ten Hag, tecnico dell‘Ajax, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund larelativa ae le voci che lo vedrebbero in futuro all’Inter: “Alè unaindiè in lista Champions e non è presente lì per caso”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

