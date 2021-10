Squid Game, cosa dice davvero la bambola nel primo “gioco” (Di martedì 19 ottobre 2021) Praticamente tutti, anche quei pochi che non hanno visto Squid Game, la serie Netflix sud coreana che si appresta a diventare la più vista di sempre sulla piattaforma, sanno che uno dei simboli è una gigantesca e inquietante bambola. E sanno pure che il primo “gioco” è “un, due, tre stella!“. Ma la bambola cosa dice davvero? La risposta sembra arrivare da Tik Tok e la riporta CiakGeneration e no, non si tratta della “conta” del gioco e nemmeno della traduzione di “un, due, tre stella!” in coreano. Secondo i fan si scrive “??? ?? ?????”. Chiaro no? No?! Altro indizio: si legge “mugunghwa kkochi piotsseumnida”. Ma che vuol dire? “Il fiore di ibisco è sbocciato“. Ora, se questo sia un riferimento a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Praticamente tutti, anche quei pochi che non hanno visto, la serie Netflix sud coreana che si appresta a diventare la più vista di sempre sulla piattaforma, sanno che uno dei simboli è una gigantesca e inquietante. E sanno pure che il” è “un, due, tre stella!“. Ma la? La risposta sembra arrivare da Tik Tok e la riporta CiakGeneration e no, non si tratta della “conta” dele nemmeno della traduzione di “un, due, tre stella!” in coreano. Secondo i fan si scrive “??? ?? ?????”. Chiaro no? No?! Altro indizio: si legge “mugunghwa kkochi piotsseumnida”. Ma che vuol dire? “Il fiore di ibisco è sbocciato“. Ora, se questo sia un riferimento a ...

