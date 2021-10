Sospesa dal Questore per 7 giorni la licenza di un locale teatro di un grave pestaggio (Di martedì 19 ottobre 2021) Più di 50 giorni di prognosi alla vittima di un pestaggio, avvenuto alla fine dell’estate, in un locale del centro di Tivoli. La Polizia di Stato ha identificato subito i 4 aggressori, tra cui uno dei soci dell’esercizio commerciale, e li ha denunciati all’Autorità Giudiziaria. Emesso dal Questore di Roma il provvedimento previsto dall’articolo 100 del Testo Unico Leggi di PS che prevede la sospensione temporanea della licenza per 7 giorni. Il grave episodio è avvenuto alla fine dell’agosto scorso: un uomo è stato soccorso nei pressi del locale del centro della cittadina termale ed è stato trasportato in ospedale con vari traumi su tutto il corpo. Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti del commissariato di Tivoli, hanno permesso di ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 19 ottobre 2021) Più di 50di prognosi alla vittima di un, avvenuto alla fine dell’estate, in undel centro di Tivoli. La Polizia di Stato ha identificato subito i 4 aggressori, tra cui uno dei soci dell’esercizio commerciale, e li ha denunciati all’Autorità Giudiziaria. Emesso daldi Roma il provvedimento previsto dall’articolo 100 del Testo Unico Leggi di PS che prevede la sospensione temporanea dellaper 7. Ilepisodio è avvenuto alla fine dell’agosto scorso: un uomo è stato soccorso nei pressi deldel centro della cittadina termale ed è stato trasportato in ospedale con vari traumi su tutto il corpo. Le indagini, condotte fin da subito dagli agenti del commissariato di Tivoli, hanno permesso di ...

