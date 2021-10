Sonia Bruganelli smaschera Bonolis: “Un millantatore” (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ma per qualche momento l’attenzione è stata attirata dall’opinionista Sonia Bruganelli, che dopo la sorpresa ad Aldo Montano ha attaccato il marito Paolo Bonolis, che all’inizio della loro frequentazione si è vantato di ricchezze che in realtà non aveva. Ieri Aldo Montano ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della moglie che, entrata nel giardino Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ma per qualche momento l’attenzione è stata attirata dall’opinionista, che dopo la sorpresa ad Aldo Montano ha attaccato il marito Paolo, che all’inizio della loro frequentazione si è vantato di ricchezze che in realtà non aveva. Ieri Aldo Montano ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della moglie che, entrata nel giardino Articolo completo: dal blog SoloDonna

Sofia_22__ : RT @Yledi1: Io comunque sono ancora ferma a @SBruganelli che esordisce con "Sophie mi sembra un po' una Soleil che non ce la fa". Ribadisc… - Smile_Isa7 : RT @Yledi1: Io comunque sono ancora ferma a @SBruganelli che esordisce con "Sophie mi sembra un po' una Soleil che non ce la fa". Ribadisc… - Yledi1 : Io comunque sono ancora ferma a @SBruganelli che esordisce con "Sophie mi sembra un po' una Soleil che non ce la fa…