Scardina vs McGregor: “Aggressione a Facchinetti senza senso. Per noi pugili…” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il pugile italiano è intervenuto nel programma di Radio 105 'Kaos' condotto dal cantante e ha parlato di quanto accaduto con l'irlandese Leggi su golssip (Di martedì 19 ottobre 2021) Il pugile italiano è intervenuto nel programma di Radio 105 'Kaos' condotto dal cantante e ha parlato di quanto accaduto con l'irlandese

Advertising

melo795 : @Angelblink10 @Gazzetta_it Hai capito male, scardina adesso sfida Facchinetti non McGregor ?? - DTethanos : Scardina che vuole sfidare McGregor per difendere l’onore di Facchinetti… Che paese fantastico l’Italia.. Rido perc… - infoitsport : Scardina contro McGregor: 'Spazzatura, è orribile quel che ha fatto' - infoitsport : McGregor, Facchinetti: 'Non ritiro la denuncia'. Scardina: 'È spazzatura, lo sfiderò' - Angelblink10 : @Gazzetta_it Ma Scardina ora cosa c’entra???Corre in soccorso di Capitan Piangino e sfida a singolar tenzone l’irlan… -